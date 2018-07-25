Kartepe’de eğitime ara verilmiyor

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen farkındalık eğitimleri devam ediyor. Yaz mevsimin başlamasıyla birlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında özellikle güneş ışınlarının zararlarından korunma yöntemleri ve doğru beslenme konularında eğitim verildi. Eğitim sonrasında Sağlık Bakanlığının Sağlık Sözlüğü Kartepeli kadınlara hediye edildi.

“BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI TOPLUM”

Karatepe Mahalle Konağı’nda düzenlenen eğitim programına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de katılarak kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Üzülmez “Kartepeli kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için sorumluluk alıyoruz. Toplumda huzur olması için bu çok önemlidir. Gelecek olan nesillerimiz kadınlarımızın ellerinde şekil bulmaktadır. Bunun içinde her yaşta eğitim önemlidir. Kartepe Belediyesi olarak eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.