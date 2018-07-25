Farabi Gebe Okulu yeni mezunlarını verdi

14 anne adayının mezun olduğu gebe eğitiminde; beslenme, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı konularında eğitim verildi. Hastane yönetimi tarafından kursiyerlere hastane isminin ve bilinçli anne sağlıklı bebek yazan farkındalık oluşturacak bileklikleri ve sertifikaları da verildi. Bebeklerini kucaklarına aldıklarında neler yapacakları konusunda da eğitim alan anne adayları daha bilinçli olduklarını dile getirdiler.