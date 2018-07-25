14 anne adayının mezun olduğu gebe eğitiminde; beslenme, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütü faydaları ve yeni doğan bebek bakımı konularında eğitim verildi. Hastane yönetimi tarafından kursiyerlere hastane isminin ve bilinçli anne sağlıklı bebek yazan farkındalık oluşturacak bileklikleri ve sertifikaları da verildi. Bebeklerini kucaklarına aldıklarında neler yapacakları konusunda da eğitim alan anne adayları daha bilinçli olduklarını dile getirdiler.
Bugün 14:16 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Farabi Gebe Okulu yeni mezunlarını verdi
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebelik Okulu, 2018 yılının 12. Dönem mezunlarını verdi.
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Bugün 14:16 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz