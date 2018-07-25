Başkan Ayaz, gazetecileri unutmadı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Başkan Yardımcıları ve yöneticileri de hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen ziyaretle ilgili konuşan başkan Ayaz, basın emekçilerinin kamuoyunun haber alma hakkını yerine getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederek, görevini özveriyle yerine getiren basın mensuplarının basın bayramını kutladı.
“EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”
Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Ayaz, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Basın emekçisi kardeşlerimize, yaz kış demeden, bütün zorluklara rağmen, kamuoyunu bilgilendirme noktasında verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi de basındır. Bu anlamda çok güzel hizmetler yapıyorlar. Bizler de her zaman olduğu gibi destek vermeye hazırız. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol da Başkan Ayaz ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz