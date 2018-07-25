Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:12 TSİ )

Daha kaç kişinin ölmesi gerek?

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, her ay üzücü kazaların yaşandığı ve ismi ölüm yoluna çıkan Kandıra yolunu meclise taşıdı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, her ay sık sık kazaların yaşandığı ve yıllardan beri çözülemeyen, her yıl bitecek denen İzmit Kandıra yolunda yaşananları mecliste dile getirdi ve bir an önce yolun bitirilmesini istedi.

SÜREKLİ ÜZÜCÜ KAZALAR YAŞANIYOR

Mecliste Kandıra yolunun durumunu anlatan CHP Milletvekili Hürriyet, “İzmit-Kandıra arasındaki yol yıllardan beri ‘Duble yol olacak’ denmesine rağmen bir türlü vaatler yerine getirilmedi. Son bir buçuk yılda 25 insanın hayatını kaybettiği, 114 vatandaşımızın da yaralandığı yol üzerinde kazalar dur durak bilmiyor. 8 Temmuz günü meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı, dört gün önce meydana gelen kazadaysa 7 kişi yaralandı” dedi.

DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMESİ GEREKİYOR

Açıklamasına devam eden Hürriyet, Kandıra yolunun artık oluşan yoğunluğu kaldırmadığını dile getirerek, “Özellikle yaz aylarında son derece yoğunlaşan Kandıra yolu artık yetmiyor. Yetkililere buradan defalarca seslendik ancak yol inşaatı hâlen daha başlama aşamasında. Ölüm yoluna dönen Kandıra yolunun bir an önce bitirilmesi için daha ne olması gerekiyor ve daha kaç vatandaşımızın can vermesi gerekiyor? Ne yaparsanız yapın ve o yolu bir an önce bitirin diyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 14:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Daha kaç kişinin ölmesi gerek? mask
Daha kaç kişinin ölmesi gerek?
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu mask
Gebze Center AVM Müdürü Birol Mutlu oldu
Define avcıları suçüstünde yakalandı! mask
Define avcıları suçüstünde yakalandı!
İYİ Parti'de ısrar sürüyor "Tek adayımız Akşener" mask
İYİ Parti'de ısrar sürüyor "Tek adayımız Akşener"
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor! mask
Muhtarlar, acil önlem alınmasını istiyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL