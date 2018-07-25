Gebze'de faaliyet gösteren Çakan Lojistik Depoculuk Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Gebze 4. İcra Dairesi, firmanın iflasını açıklarken, 28 Haziran tarihinde şirketin iflas dosyası açıldı ve faaliyetleri durduruldu.
Bugün 14:34 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Gebze'de o firma iflas etti!
Gebze'de faaliyet gösteren Çakan Lojistik Depoculuk Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti.
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Bugün 14:34 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz