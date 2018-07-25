Gebze'de o firma iflas etti!

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Gebze'de faaliyet gösteren Çakan Lojistik Depoculuk Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Gebze 4. İcra Dairesi, firmanın iflasını açıklarken, 28 Haziran tarihinde şirketin iflas dosyası açıldı ve faaliyetleri durduruldu.