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Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı

BAL takımlarından Derbentspor sezonu Acısu Stadı’nda yaptığı antrenmanla açtı. İlk çalışmada 38 futbolcu yer aldı. Lig kadrosu 25 futbolcudan oluşacak.

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Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Derbentspor’da çalışmalar başladı. 38 futbolcunun katıldığı ilk antrenmanda yönetim, teknik ekip ve futbolcular önce tanıştı ardından hafif tempolu düz koşu, ısınma hareketleri ve el topu ile ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bir buçuk saat süren ilk antrenmanda Başkan Selçuk Baysal da yer alırken Baysal tüm takıma başarı diledi. Takıma Onur Cebeci kaptanlık yapacak.

KAMP KARTEPE’DE

Geçen sezondan sadece 6 futbolcunun kaldığı Derbent ekibi günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. Takımın ikinci etap kampı 7-19 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Green Park Otel’de olacak. Ardından 3. etap için Acısu’da çalışmalarını sürdürecek olan Kırmızı Beyazlıların lig kadrosu en fazla 25 futbolcudan oluşacak. Transfer çalışmalarını sürdüren takımda bütçeyi çok aşmayacak yetenekli futbolcular kadroya dahil edilecek.

DERBENT TEKNİK EKİP

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Ali Gürdal – Teknik Sorumlu

İsmail Ejderoğlu – Yardımcı Antrenör

Kürşat Kumaş – Yardımcı Antrenör

Engin Tuğul – Kaleci Antrenörü

Fatih Engin – Kulüp Müdürü

DERBENT İÇ TRANSFER

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Onur Cebeci

Eren Demiray

Erman Gelen

Furkan Uzun

Mehmet Ali Kurun

Sarp Umut Ersoy

DERBENT DIŞ TRANSFER

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Sane –Senegal - Forvet

Samet Pişkin – Nusretiye – Orta Saha

Sedat Bayoğlu – Suadiye – Kanat

Mesut – Diliskelesi – Kanat

Ali - Diliskelesi –Orta saha

Burak – Diliskelesi – Orta saha

Mehmet - Diliskelesi – Orta saha

Yasir – Rize Çayeli – Orta Saha

Mert Yıldız – Nusretiye - Defans

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Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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