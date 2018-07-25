Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Derbentspor’da çalışmalar başladı. 38 futbolcunun katıldığı ilk antrenmanda yönetim, teknik ekip ve futbolcular önce tanıştı ardından hafif tempolu düz koşu, ısınma hareketleri ve el topu ile ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bir buçuk saat süren ilk antrenmanda Başkan Selçuk Baysal da yer alırken Baysal tüm takıma başarı diledi. Takıma Onur Cebeci kaptanlık yapacak.
KAMP KARTEPE’DE
Geçen sezondan sadece 6 futbolcunun kaldığı Derbent ekibi günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. Takımın ikinci etap kampı 7-19 Ağustos tarihleri arasında Kartepe Green Park Otel’de olacak. Ardından 3. etap için Acısu’da çalışmalarını sürdürecek olan Kırmızı Beyazlıların lig kadrosu en fazla 25 futbolcudan oluşacak. Transfer çalışmalarını sürdüren takımda bütçeyi çok aşmayacak yetenekli futbolcular kadroya dahil edilecek.
DERBENT TEKNİK EKİP
Ali Gürdal – Teknik Sorumlu
İsmail Ejderoğlu – Yardımcı Antrenör
Kürşat Kumaş – Yardımcı Antrenör
Engin Tuğul – Kaleci Antrenörü
Fatih Engin – Kulüp Müdürü
DERBENT İÇ TRANSFER
Onur Cebeci
Eren Demiray
Erman Gelen
Furkan Uzun
Mehmet Ali Kurun
Sarp Umut Ersoy
DERBENT DIŞ TRANSFER
Sane –Senegal - Forvet
Samet Pişkin – Nusretiye – Orta Saha
Sedat Bayoğlu – Suadiye – Kanat
Mesut – Diliskelesi – Kanat
Ali - Diliskelesi –Orta saha
Burak – Diliskelesi – Orta saha
Mehmet - Diliskelesi – Orta saha
Yasir – Rize Çayeli – Orta Saha
Mert Yıldız – Nusretiye - Defans
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz