Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar!

“Kocaelitakımı” denildiği zaman rakipler “Eyvah” diyor. Dünya seviyesinde dereceler elde eden, Milli takımlara 60’dan fazla sporcunun gittiği kentimizde, kadın futboluna ilgi sıfır seviyesinde. Kocaeli kadın futbolunun zirveye kurulmasını sağlayan isim Hasan Alemdar yıllardır müthiş işlere imza atarken, acı ve çile çekiyor.
NAGEHAN MALKOÇ MORAL VERDİ
Daha 2 ay önce Dünya ikincisi olan kızlarımıza duyarsız kalınmaya edilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nagehan Malkoç’tan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne umut veren bir ziyaret gerçekleşti. Eski Avrupa şampiyonu Milli boksör Malkoç’un dokunuşu kızlarımıza moral verdi. Nagehan Malkoç teknik ekip ile ve Milli yıldızlarımız ile tanıştı.
SİZLER GURURUMUZ OLDUNUZ
Malkoç antrenman öncesi yaptığı açıklamada “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’ndan sizlere selam getirdim. Özverili çalışmalarınızı kendisi de takip ediyor. Malzeme desteği ile başlıyoruz. Sizler bizim gururumuz oldunuz. Biz de destek vermeye devam edeceğiz” dedi.Bu cümlelerin ardından moraller tavan yaptı. Malkoç kızlarımız ile top oynayarak hünerlerini de sergiledi. Bu arada Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Bilecik’te 28-30 Temmuz tarihleri arasında özel bir turnuvaya katılacağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz