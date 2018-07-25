Başkan Demirci, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Sahada oldukça fazla zaman geçiren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, önceki gün yine esnaf ve vatandaşla kucaklaştı. Akse Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan Pazartesi Pazarı esnafını ziyaret eden başkan Demirci, esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini dinledi. Demirci daha sonrasında alışveriş halinde olan vatandaşların da kapalı pazarlar hakkındaki görüşlerini aldı
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
Vatandaşlara daha kaliteli, daha uygun bir hizmeti Kapalı Semt Pazarların çatısı altında verildiğini ifade eden Demirci, hem vatandaş hem de esnafların bu hizmetten memnun olduğunu belirtti. Kapalı Semt Pazarları ile artık hava şartları kötü bile olsa güvenli alışveriş imkanının bulunduğunu dile getiren Demirci, yine kapalı pazarlar içerisinde kafeterya, mescit, bebek bakım odaları, dinlenme alanları, zabıta noktaları gibi hizmetlerinde verildiğini belirtti. Kapalı Semt Pazarlarına ulaşım noktasında da belediye olarak ücretsiz servis imkanı sunduklarını dile getiren Demirci, Pazarların kurulmadığı zamanlarda kötü hava koşullarında kapalı otoparklar olarak da Semt Pazarlarının hizmet verdiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz