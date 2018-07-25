Kandıra Ziraat Odası’ndan üreticilere uyarı

Kandıra Ziraat Odası Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendisleri, üreticileri sık sık ziyaret ederek ürünlerinin daha verimli ve kaliteli yetiştirilmesi için destek veriyor. Son olarak Şerefsungur ve Karadivan mahallelerinde bulunan üreticilerden Orhan Yücel, Mehmet Okçu ve Rıfat Aygün’ü bahçelerinde ziyaret eden mühendisler, fasulyede antraknoz, cevizde antraknoz ve sebzelerde erken yaprak yanıklığı hastalıkları teşhisinde bulundu ve hastalıkların mücadelesi ile ilgili üreticileri bilgilendirdi. Üreticiler ise Kandıra Ziraat Odası’nın her zaman yanında olduklarını belirterek, hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.