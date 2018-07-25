Ayvaz, MÜSİAD toplantısı için Uşak’taydı

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, geçtiğimiz hafta sonu, Halil Yılmaz ve Orhan Sarısüleyman ile birlikte Uşak’ta düzenlenen, ‘MÜSİAD 99 Genel Kurul Toplantısı’ na katıldı. Oldukça öneme sahip olan programda ilimizi en iyi şekilde temsil eden heyet, elde ettikleri verileri değerlendirmeye aldı.