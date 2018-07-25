MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, geçtiğimiz hafta sonu, Halil Yılmaz ve Orhan Sarısüleyman ile birlikte Uşak’ta düzenlenen, ‘MÜSİAD 99 Genel Kurul Toplantısı’ na katıldı. Oldukça öneme sahip olan programda ilimizi en iyi şekilde temsil eden heyet, elde ettikleri verileri değerlendirmeye aldı.
Bugün 15:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
Ayvaz, MÜSİAD toplantısı için Uşak’taydı
MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz, ‘MÜSİAD 99 Genel Kurul Toplantısı’ için geçtiğimiz hafta sonu Uşak’ta gerçekleşen toplantıya katıldı.
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Bugün 15:26 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz