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Bugün 15:28 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:31 TSİ )

İşeri’den Kılıçdaroğlu’na destek

Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP’de delegeler net tavırlarını ortaya koymaya başladı. Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, olası kurultay ile ilgili olarak, “Yerel seçim yaklaşırken değişimin ne yeri ne de zamanıdır. Örgüt olarak genel başkanımızı destekliyoruz” dedi.

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CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, yapılması olası kurultay ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Parti içinde bir değişim sürecinin yaşanmasının kesinlik kazandığını dile getiren İşeri, söz konusu değişimin bugün yapılabilecek bir şey olmayacağını, yapılacak bir kurultayda ise mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini dile getirdi.

“KILIÇDAROĞLU TAM BİR LİDER”

Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimlerinde demokrasinin tüm engellerini aşan bir lider olarak öne çıktığını belirten İşeri, “Gerek İYİ Parti’nin seçime girme yasağının kaldırılması gerekse tabandan gelen talep doğrultusunda Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı yapılması konusunda genel başkanımız büyük takdir toplamıştı. İnce, cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı mutlak surette bu gündeme gelmeyecekti” dedi.

“KURULTAY TALEBİ YERSİZ BİR ÇABA”

Muharrem İnce’nin parti ve ülke için bir umut haline geldiğini dile getiren İşeri, sözlerine şöyle devam etti: “Yenilik diye Muharrem İnce’yi acelece genel başkan yapmak için olağanüstü kurultayı toplamak zamansız ve yersiz bir çaba olacaktır. Kurultay toplanır, Muharrem İnce genel başkan seçilse bile uçuk bir başarıyı kimse beklememeli. Bizim asıl sorunumuz partimizin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor.”

“ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR PARTİYİZ”

Lider endeksli bir anlayışın doğru olmadığını da savunan İşeri, “CHP’yi hep muhafazakâr halkımızın belleklerine farklı algılatmışlar. Oysa CHP bu ülkenin kurucu iradesidir. Tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin siyasi geleceğinin umudu olabilecek tek parti yine CHP’dir. Özgürlükçü bir partiyiz. Parti içindeki mücadelemizi bitirip yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Olası kurultay sürecinde delegasyon gerekli gördüğü değişikliği zaten yapacaktır” dedi.

“ENDOĞRU ADAY BELİRLENİR”

Yerel seçimle ilgili her ilçe başkanının hedeflerinin olabileceğini dile getiren İşeri, “Hedefimiz, ilçemizde en iyi sonucu almaktır. Ben adayım demekle aday olunmuyor. Hem partiniz sizi benimseyecek hem de o şehirde kazanabilecek parti dışındaki kitlelerde karşılığınız olacak. Bu unsurları taşıyan bir aday çıkması için genel merkezimiz gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bu ben ya da bir başkası olabilir” diye konuştu.

Bugün 15:28 TSİ - Siyaset

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