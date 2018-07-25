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Ayaz’dan Sanayi halkına teşekkür

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, 24 Haziran seçimleri sonrasında mahallelere yönelik başlattığı teşekkür ziyaretlerine Sanayi Mahallesi ile devam etti. Vatandaşlara seslenen Ayaz, “24 Haziran’da milletimiz ülkemizin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermedi” dedi.

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Geride kalan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde etkin bir performans ortaya koyan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yönetimi, 24 Haziran sonrasında da saha çalışmalarına ara vermiyor. Seçim sonuçları ile ilgili olarak mahallelere yönelik teşekkür turları yapan Başkan Ayaz, önceki günü de Sanayi Mahallesi’nde geçirdi.

MAHALLELİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalledeki irtibat bürosu önünde gerçekleştirilen teşekkür ziyaretine, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dünya tarafından yakından takip edilen seçimlerin ülke ve Kocaeli genelinde başarılı şekilde sonlandırdıklarını belirten ilçe başkanı Hasan Ayaz, destekleri nedeniyle Sanayi Mahallesi halkına teşekkür etti.

“ERDOĞAN ÜLKENİN KALESİDİR”

Ayaz, “Seçimlerde partimize ve cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Milletimiz, ülkemizin önünü kesmeye çalışanlara fırsat vermedi. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin ve milletin kalesidir. Yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok daha aydınlık günlere kavuşacağız” diye konuştu. Başkan Ayaz’ın kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunduğu toplantı karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

Bugün 15:31 TSİ - Siyaset

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