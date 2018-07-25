Ayar’dan Demirci’ye davet

29 Temmuz’da Hünkar Çayırında gerçekleşecek 91. genişletilmiş danışma meclisi ve teşkilat piknik şölenine Demirci’yi davet eden Ayar, kendisine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
HİZMETLERİ ANLATTI
AKP’li konuklarına yapılan yerel hizmetlerle ilgili bilgiler veren belediye başkanı Şevki Demirci, “Geride kalan 4 yıl içinde 450 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, spordan sanata, ulaşımdan alt ve üstyapıya, kültürden çevreye kadar her bir alanda çalışmalarımız oldu. İlçemiz ve bütün kentteki teşkilatlarımız şimdi 2019’daki yerel seçimlere etkin bir şekilde hazırlanmalıdır” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz