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EMEP: Yunanistan halkının acısını paylaşıyoruz

Emek Partisi (EMEP), Yunanistan'daki yangın faciasına ilişkin açıklama yaptı.

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Yangında hayatını kaybedenler için üzüntü dileklerinin dile getirildiği açıklamada orman yakmanın kamuya ait arazilerin rant kaynağına dönüştürülmesi ve inşaat sektörünün beslenebilmesi için kullanılan yöntemlerden biri olduğu hatırlatıldı.

AÇIKLAMAYI ERKAN YAPTI

Konu hakkında açıklama yapan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Son gelen bilgiler ölü sayısını 74 olduğunu belirtiyor. Yunanistan Başbakanı Çipras yangının Atina’nın hem doğusunda hem batısında aynı anda başlamasının kuşkulu olduğunu bildirdi. Bizim ülkemizde de ormanlık alanların imara ve inşaata açılabilmesi için yakıldığına defalarca tanık olunduğumuz için bu şüphenin ne anlama geldiği gayet iyi anlaşılıyor” dedi.

“ACISINI PAYLAŞIYORUZ”

Orman yakmak, kamuya ait arazilerin rant kaynağına dönüştürülmesinin Yunanistan’daki aç gözlüler için de cazip hale geldiğine vurgu yapan Erkan, “Yunanistan halkının, yaralarını bir an önce saracağına, Başbakan’ın kuşku beyanında bulunmaktan öte görevlerinin olduğunu hatırlatacaklarına ve yitirdikleri canların, kayıpların haklarını arayacaklarına inancımız tamdır. Komşumuzun acısını içtenlikle paylaşıyoruz” diye konuştu.

Bugün 15:33 TSİ - Siyaset

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