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Gergerlioğlu’ndan Oktay’a OHAL soruları

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemi ile bir soru önergesi verdi.

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Özellikle OHAL sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve bir şekilde görevlerinden uzaklaştırılan kişilerin akıbetlerinin sorulduğu önergede özlük hakların iadesi hakkında da ifadeler yer aldı.

GERGERLİOĞLU ŞU SORULARI YÖNELTTİ

OHAL komisyonunun ihraç edilen yurttaşlardan adil yargılanma hakkının gereği olan neyle suçlandıklarını bilmeden savunma istemesinin sebebi nedir?

Bazı yurttaşlara kendi başvuru sonucunun değil de başka bir KHK ile ihraç edilmiş yurttaşın sonucunun gönderildiği iddiası doğru mudur?

Şu ana kadar OHAL komisyonuna yapılan başvuru sayısı kaçtır? OHAL komisyonuna yapılan kaç başvuruya ret kaç başvuruya da kabul cevabı vermiştir? Görevine iade edilen personel sayısı kaçtır?

İhraç edilirken olduğu mevkiinin daha alt pozisyonuna iade edilen personel sayısı kaçtır? İhraç olduğu pozisyona iade edilen yurttaşlar varken bazı yurttaşların daha alt bir pozisyona iade edilmesi sebepleri nelerdir?

KHK ile işe iade edilenlerde özlük hakları iade edilirken komisyonla işe iade edilenlerde neden özlük hakları iade edilememektedir?

Bağımsız mahkemelerin verdikleri takipsizlik ve beraat kararlarına rağmen yurttaşların işe iadelerine ret verildiği bilgisi doğru mudur? Bu bilgi doğruysa gerekçeleri nelerdir? 

Bağımsız mahkemelerce beraat ya da takipsizlik verilmiş bir yurttaşa neden işe iadesi için tekrar OHAL komisyonunun da bir karar vermesi beklenmektedir? Yargının verdiği karar çerçevesinde direk işe iadenin gerçekleştirilmesi noktasında bir çalışma mevcut mudur?

OHAL’in kalkması sebebiyle OHAL komisyonu normalleşme sürecinin bir adımı olarak görevini bağımsız mahkemelere devredecek midir?

Bugün 15:34 TSİ - Siyaset

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