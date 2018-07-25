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Bugün 15:35 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:36 TSİ )

Çıldır: Akşener’in arkasındayız

İYİ Parti İl Kurulu Üyesi Hüseyin Çıldır, parti içinde son günlerde yaşanan tartışmalar ve gündeme gelen kurultay kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çıldır, tüm teşkilatlar olarak genel başkanlarının arkasında olduklarını, partinin süreci en iyi şekilde atlatacağını vurguladı.

“3 GÜN MÜCADELE OLMAZ”

Kurultayın ağustos döneminde yapılacağını da belirten Çıldır, “Meral hanım yeniden genel başkanımız olacaktır. Kendisi demokrasi örneği sergiledi. Kendisi yeniden seçilince partimiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bizim partimiz Türkiye’deki mevcut siyasi partilerden, uygulamalarından memnun olmayan kişiler için kuruldu. Asla bünyemizden kopma olmaz. İYİ Parti çok zor şartlar altında kuruldu. Baskın seçime karşı barajı geçtik ve Meclis’te milletimizi temsil etme hakkı kazandık. Mücadele 3 günlük olmamalı” dedi.

Bugün 15:35 TSİ - Siyaset

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