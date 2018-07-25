Çıldır: Akşener’in arkasındayız

Çıldır, tüm teşkilatlar olarak genel başkanlarının arkasında olduklarını, partinin süreci en iyi şekilde atlatacağını vurguladı.

“3 GÜN MÜCADELE OLMAZ”

Kurultayın ağustos döneminde yapılacağını da belirten Çıldır, “Meral hanım yeniden genel başkanımız olacaktır. Kendisi demokrasi örneği sergiledi. Kendisi yeniden seçilince partimiz daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bizim partimiz Türkiye’deki mevcut siyasi partilerden, uygulamalarından memnun olmayan kişiler için kuruldu. Asla bünyemizden kopma olmaz. İYİ Parti çok zor şartlar altında kuruldu. Baskın seçime karşı barajı geçtik ve Meclis’te milletimizi temsil etme hakkı kazandık. Mücadele 3 günlük olmamalı” dedi.