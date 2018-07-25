Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün meclise sunuldu. AKP, bedelli askerliğin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için TBMM'ye değişiklik önergesi verecek. Önergeye göre; 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanacak.
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Bedellide yaş değişti!
Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün meclise sunuldu.
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Yorumlar
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Ömer arslan - Ensesi kalınlardan birinin 01 ocak 1994 te dogan oğlu varki o yüzden bu tarihte diretiyorlar.
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