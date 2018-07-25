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Bedellide yaş değişti!

Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün meclise sunuldu.

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Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün meclise sunuldu. AKP, bedelli askerliğin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için TBMM'ye değişiklik önergesi verecek. Önergeye göre; 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanacak.

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Yorumlar

(1)
01

Ömer arslan - Ensesi kalınlardan birinin 01 ocak 1994 te dogan oğlu varki o yüzden bu tarihte diretiyorlar.

Yanıtla . 2Beğen 25 Temmuz 16:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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