Bedellide yaş değişti!

Bedelli askerlikte değişiklik önergesi bugün meclise sunuldu. AKP, bedelli askerliğin 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için TBMM'ye değişiklik önergesi verecek. Önergeye göre; 1 Ocak 1994 doğumlular da bedelliden yararlanacak.