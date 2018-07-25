Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:56 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:00 TSİ )

Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı

İzmit D-100 karayolu Halkevi mevkisinde meşrubat yüklü kamyonetin, önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yunus Çoban’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban Köy Mezarlığında toprağa verildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erhan Deniz idaresindeki 41 NR 090 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, İzmit Halkevi mevkisinde önünde seyir halinde olan Ahmet Çobanoğlu idaresindeki 31 KMS 36 dorse plakalı tıra arkadan çarpmış, kamyonetteki Yunus Çoban (21) yaşamını yitirirken sürücü Deniz ve yanındaki Ahmet Yüksel ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Ahmet Yüksel, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toprağa verildi

img-0012-1532523551.jpg?

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yunus Çoban’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İzmit Tepeköy Mahallesi Korkmaz Sokak adresinde ikamet eden mantar fabrikasından emekli Salim Çoban ve Hayriye Çoban çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve kola fabrikasında çalışan Yunus Çoban’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olan Çoban’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 15:56 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi mask
Namaz kılarken kalp krizi geçirdi
Sahte kolye bozdurup kayıplara karıştı! mask
Sahte kolye bozdurup kayıplara karıştı!
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza mask
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi
Traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi mask
Traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi mask
Kubilay ve Sıla dünya evine girdi
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
O eski halinden eser yok şimdi! mask
O eski halinden eser yok şimdi!
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı mask
Kadir Kurt son yolcuğuna uğurlandı
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi mask
Davetliler fotoğraf çektirince düğün iptal edildi

GALERİ

Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece mask
Yavuz Bingöl'den unutulmaz gece
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL