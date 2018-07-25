İzmit D-100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Erhan Deniz idaresindeki 41 NR 090 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, İzmit Halkevi mevkisinde önünde seyir halinde olan Ahmet Çobanoğlu idaresindeki 31 KMS 36 dorse plakalı tıra arkadan çarpmış, kamyonetteki Yunus Çoban (21) yaşamını yitirirken sürücü Deniz ve yanındaki Ahmet Yüksel ise yaralanmıştı. Kazada yaralanan sürücü Erhan Deniz ile yanındaki Ahmet Yüksel, olay yerinde tamamlanan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toprağa verildi

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Yunus Çoban’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İzmit Tepeköy Mahallesi Korkmaz Sokak adresinde ikamet eden mantar fabrikasından emekli Salim Çoban ve Hayriye Çoban çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve kola fabrikasında çalışan Yunus Çoban’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olan Çoban’ın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban Köy Mezarlığında toprağa verildi.