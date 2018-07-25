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Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti

Körfez'in tanınmış simalarından olan, geniş bir çevresi bulunan ve aynı zamanda İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı Kurucu ve seçilmiş yöneticilerinden olan, Emekli Nüfus memuru Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti.

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Körfez'in tanınmış simalarından olan, geniş bir çevresi bulunan ve aynı zamanda İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı Kurucu ve seçilmiş yöneticilerinden olan, Emekli Nüfus memuru Siraç Başkurt, İYİ Parti'den istifa etti. Bir basın açıklaması yaparak istifasını veren Siraç Başkurt, siyasete nokta koyduğunu, bundan sonra torunlarına, ailesine ve sevenlerine zaman ayıracağını söyledi. Başkurt, "Körfez İYİ Parti İlçe Teşkilatı'nın kurucu ve seçilmiş üyesi olarak şahsıma tevdi edilen yönetimde ki görevlerimden ve ilçe yönetiminden şahsi nedenlerden  dolayı istifa ediyorum. İYİ Parti'nin Körfez'de daha iyi yerlere gelebilmesi için tarafımızdan verilen uğraş ve çabalardan sonra çok değerli arkadaşlarla sağlam bir alt yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Teşkilatın değerli üyeleriyle çok kısa süre içinde tüm imkânsızlıklara rağmen yaptığımız programlı ve düzenli çalışmalarda Körfez halkı ile olan iletişimde başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu tarihten itibaren siyasete nokta koyarak ailem ve torunlarıma daha fazla zaman ayırarak istiyorum" dedi.

Bugün 17:20 TSİ - Siyaset

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