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İki katlı bina alev alev yandı

İzmit’e bağlı Kaynarca Mahallesinde bulunana 2 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken tamamen yanan bina kullanılamaz hale geldi.

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Alınan bilgiye göre İzmit’e bağlı Kaynarca Mahallesi Çulcular mevkisinde bulunan Tuncay Akcan’a ait olan ve yazlık olarak kullanılan iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibi Akcan’ın haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler iki katlı binayı komple sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülen yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Bugün 09:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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