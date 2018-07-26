Alınan bilgiye göre İzmit’e bağlı Kaynarca Mahallesi Çulcular mevkisinde bulunan Tuncay Akcan’a ait olan ve yazlık olarak kullanılan iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahibi Akcan’ın haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler iki katlı binayı komple sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülen yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 09:05 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:06 TSİ )
İki katlı bina alev alev yandı
İzmit’e bağlı Kaynarca Mahallesinde bulunana 2 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken tamamen yanan bina kullanılamaz hale geldi.
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Bugün 09:05 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz