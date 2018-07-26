Ayaz, mahalle başkanlarını Kudüs'e götürecek

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, 24 Haziran seçim sonuçları nedeniyle İzmit İlçe Kadın Kolları, İzmit İlçe Gençlik Kolları yönetimleri ve mahalle başkanlarına Kadıköy Düğün Salonu’nda teşekkür yemeği verdi. Gerçekleştirilen yemek programına, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, mahalle başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarının temsilcileri katıldı.

BİZ GÜZEL BİR EKİBİZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Gece gündüz demeden hizmet üreten değerli üyelerimiz hoş geldiniz. AK Parti İzmit teşkilatları 24 Haziran’da güzel sonuçlar aldı. Biz güzel bir ekibiz. Bütün yapılarıyla biz biriz, beraberiz. Bu ekibin güzelliğinin en büyük sebebi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aşıladığı hizmet anlayışıdır. Dava eksenli olarak bu hizmet yarışı kıyamete kadar payidar kalacaktır. Bizler büyük Türkiye hayaliyle hizmet üretmeye çalışan gönül erleriyiz” diye konuştu.

KUDÜS SEYAHATİ HEDİYE ETTİ

Bundan sonra çok daha güzel şeyler yapacağız diyen Ayaz, “Önümüzdeki yerel seçimlerde de AK Parti bayrağını daha da yukarı çıkaracağız. CHP’liler Hayır’ın başkentine hoş geldiniz diye bir pankart açmışlardır. Ama hamd olsun İzmit her zaman Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu AK Parti’nin başkentidir. Bunu da tescil ettik. Oylarını arttıran 3 mahalle başkanımıza Kudüs seyahati hediye edeceğim demiştim. Terzibayırı Mahallesi Başkanımız yüzde 4 civarında oyunu arttırdı. Orada iyi bir oy artışı yaşadık. Gündoğdu Mahallesi’nden de çok iyi sonuç aldık. Bir siyasi partisinin liderinin köyünde 3 kat fark atmamız değerlidir. Hakkaniye köyümüzde yüzde 26 buçuk bir oy artışı var. Bu üç mahalle temsilcimize teşekkür ediyoruz” dedi.

3 MAHALLE BAŞKANINA PLAKET VERİLDİ

Hakkaniye Mahalle Başkanı Nihat Sarı, Terzibayırı Mahalle Başkanı Yılmaz Derin ve Gündoğdu Mahalle Başkanı Erkan Ozon’a plaketleri Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz tarafından verildi. Ayaz, “İki hafta içerisinde arkadaşlarımızı Kudüs’e göndereceğiz” diye konuştu.

DAVANIN SİYASİ NEFERLERİYİZ

Plaket takdiminin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Büyük bir mücadeleden alnımız dik bir şekilde aştık. Geleceğe yine aynı başarı hedefleriyle yürüyeceğiz. Bu mücadele içerisinde güzel bir çalışma oldu. Sahada terimizi akıttık. Basmadık toprak, çalmadık kapı bırakmadık. 1 oy için bile 5 kat uğraş verdik. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda tamamlamaktı. Bunu başardık. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği bizim için çok önemli. Bizler bu davanın siyasi neferleriyiz” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ 13 BELEDİYEYİ YİNE ALMAK

Doğan, “Köyünden kahvehanesine her yere nefer gibi girdik. Bundan sonra da öyle yapacağız. Hedefimiz yine 13 Belediye almaktır. İzmit’te yine AK Parti’nin yerel yönetim başarı öykülerine yeni öyküler eklenecektir. Makam mevki mücadelesi bize yakışmaz. Ne görev verilirse yerine getireceğiz ve İzmitimize bu ekiple yeni bir başarı öyküsü yazacağız” açıklamalarında bulundu.

BİZE İNANANLAR RAHATLADI

Doğan’ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz ne kadar bir arada olursak o derece başarılı oluruz. Başarı falan kişinin çalışması değildir. Birlikte gönül vererek sahiplendik. Ülkemizin güzel insanlarına sahip çıkmamız gerektiğine inandık, sandıkta mücadele verdik ve başarıya ulaştık. Bütün dünyanın kulağı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçildi mi? Seçilmedi mi? Buna baktı. Asıl kale Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Sistem zaten değişti. Hükümet sistemi artık Cumhurbaşkanlığı üzerinden yürütülüyor. İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçilmesi bize büyük mutluluk yaşattı. Bize inananlar güvenenler rahatladı. Karşıda olanlar da üzülerek rahatladı. Ne yapalım böyleymiş dediler” şeklinde konuştu.

14 SEÇİMDİR ZAFER YAŞATIYORUZ

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise, “Tam 14 seçimdir seçmene zafer yaşatıyoruz. 24 Haziran’da coşkuyla seçim sonuçlarını kutladık. Bu kutlamalar öncesi her birinizin cefakarlıkları var. Önümüzde bir seçim daha var. Mart’ta yapılacak seçimler için çalışmalarımızı yapacağız. 15. Seçimden de zaferle ayrılmak için gayretimizi ortaya koyacağız. 18 Ağustos’ta genel merkez kongremiz olacak. Orada Kocaeli’nin sesi yine duyulacak. Durmak yok yola devam” dedi.