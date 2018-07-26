Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP İzmit İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen teşekkür yemeği programında yaptığı konuşmada partilileri uyardı. Karaosmanoğlu konuşmasında, “ Mahallemizde akıllı adamları aday yapalım. Muhtar deyip geçmeyin. PKK’lı muhtar oluyor PKK’lı. Bu yakışır mı bize. Orada çoğunluk da AK Partili. PKK’lı benim köyümde, mahallem de muhtar olacak. Olabilir mi böyle bir şey. Mahalle teşkilatı bunlara çalışsın. Adamcılık oynamayacağız. Seçilen arkadaş da insanımıza değer verecek. Mazeret değil maharet göstereceğiz. Bu iş ekip işidir. Mahalle başkanı teşkilatla irtibatlı olacak. Bunlar yapıldığında hiç endişe etmeyin” ifadelerini kullandı.