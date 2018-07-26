Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AKP İzmit İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen teşekkür yemeği programında yaptığı konuşmada partilileri uyardı. Karaosmanoğlu konuşmasında, “ Mahallemizde akıllı adamları aday yapalım. Muhtar deyip geçmeyin. PKK’lı muhtar oluyor PKK’lı. Bu yakışır mı bize. Orada çoğunluk da AK Partili. PKK’lı benim köyümde, mahallem de muhtar olacak. Olabilir mi böyle bir şey. Mahalle teşkilatı bunlara çalışsın. Adamcılık oynamayacağız. Seçilen arkadaş da insanımıza değer verecek. Mazeret değil maharet göstereceğiz. Bu iş ekip işidir. Mahalle başkanı teşkilatla irtibatlı olacak. Bunlar yapıldığında hiç endişe etmeyin” ifadelerini kullandı.
Bugün 09:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:18 TSİ )
Karaosmanoğlu: PKK’lı muhtarlar oluyor
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu partilileri uyararak, “Mahallemizde akıllı adamları aday yapalım. Muhtar deyip geçmeyin. PKK’lı muhtar oluyor PKK’lı. Bu yakışır mı bize. PKK’lı benim köyümde, mahallem de muhtar olacak. Olabilir mi böyle bir şey” dedi.
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Bugün 09:17 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz