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İzmitli gençler Bodrum'da!

Dreamfest yaptığı organizasyonlar ile 5. yılında yine ismini duyurdu, Bodrum Beach Otel'de gerçekleştirdiği organizasyonda 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılan etkinlikte İzmitli gençler eğlenceye doydu.

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Bodrum’un en büyük mekanlarında yer alan DreamFest, Bodrum Pasha Club, Be One (B1) ve Sebastian Club olarak her gece eğlence sınırsız bir şekilde yer aldı, Ayrıca, özel beachler de yapılan etkinliklerde göz kamaştırdı.

YAZ BOYU EĞLENCEYE DAVAM

Etkinliklerin yer aldığı etkinlikler yaz boyunca DreamGrup ekibi ile birlikte her ay olduğu gibi devam edicek. Sizde bu muhteşem etkinlikte yer alıp, eğlencenin yeni ismi ile tanışabilirsiniz.

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

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