İzmitli gençler Bodrum'da!

Bodrum’un en büyük mekanlarında yer alan DreamFest, Bodrum Pasha Club, Be One (B1) ve Sebastian Club olarak her gece eğlence sınırsız bir şekilde yer aldı, Ayrıca, özel beachler de yapılan etkinliklerde göz kamaştırdı.

YAZ BOYU EĞLENCEYE DAVAM

Etkinliklerin yer aldığı etkinlikler yaz boyunca DreamGrup ekibi ile birlikte her ay olduğu gibi devam edicek. Sizde bu muhteşem etkinlikte yer alıp, eğlencenin yeni ismi ile tanışabilirsiniz.