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Kocaeli'nin yeni başsavcısını tanıyalım

Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Kurt‘un yerine ise Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz atandı.

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Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Kurt‘un yerine ise Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz atandı.

HABİB KORKMAZ KİMDİR?

1974 yılında Tokat’ın Zile İlçesi Derebaşı köyünden olan evli ve 3 çocuk babası Başsavcı Korkmaz, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra sırasıyla Şebinkarahisar, Çorum - Laçin, Niğde - Altunhisar, Kahramanmaraş merkez adliyelerinde Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Korkmaz, daha sonra kararname ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştı.

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