Körfez Ticaret Odası temmuz ayı meclisi dolu dolu geçti

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen meclis toplantısının gündemi yine çok yoğundu. Ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden KTO Başkanı Recep Öztürk ekonomik verilere de değindi.

Geçmiş Dönem Görev Alan Yöneticilere Plaket Takdimi Devam Ediyor

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarında geçmiş dönemlerde oda yönetimi ve meclisinde görec alan isimlere plaket takdimi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temmuz Ayı meclis toplantısında 2000-2012 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapan Ali Akova’ya, 2000-2009 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapan Hakkı Öner’e2005-2009 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapan Ali Rıza Aydın’a ve 2000-2009 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hakkı Özkan’a plaket takdiminde bulunuldu. Plaket takdimi sırasında söz alan eski yöneticiler ‘’Körfez Ticaret Odası yönetimine teşekkür ederek hatırlanmak ve onurlandırılmak bizleri son derece mutlu etmiştir bu yönetim anlayışı ile odanın çok iyi yerlere geleceğine inancımız tamdır’’ dediler.

Komite Sunumları tüm hızıyla devam ediyor

13. komite üyesi İdris Cömert 1 Temmuz'da yürürlüğe giren sürücü kursları yönetmeliği ile ilgili Yine 13. Komite Üyesi Fatih Uykun odamızda Kocaeli Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası müşterek toplantısı sonuç raporu ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Firmalar kendilerini tanıtmaya devam ediyor

Körfez Tcaret Odası’nın üyelerinin kendilerini tanıtma fırsatı ve üyeler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla meclis toplantılarında gerçekleştirdiği firma tanıtımlarında bu ay 11. Komite başkanı Hasan Yılmaz Güncel Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin tanıtımını ve 12. komite başkanı Ayhan Karataş Özel İş Kar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Eğitim Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tanıtımını gerçekleştirdiler.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Anlatıldı

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı meclis toplantısında Avukat Hüseyin Toksöz tarafından Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumda arabuluculuk sisteminin iş dünyasına faydaları anlatılırken Avukat Hüseyin Toksöz ‘’Vatandaşlarımızda, öncelikle arabulucuya giderek sorunları çözme yetisini geliştirmemiz lazım. Kendilerinin çözeceği ve kendi kararlarını kendilerinin vereceği bu sitemleri teşvik etmeliyiz’’ dedi