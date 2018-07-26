Karaosmanoğlu'ndan KTO'ya ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Körfez Ticaret Odası’na iade-i ziyarette bulundu. Karaoamanoğlu’na Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Adalet ve Kalkınma Partisi Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı eşlik etti. Ziyarette konuşan Karaosmanoğlu, “İstişareye açık olan yerde yeni fikirler ortaya çıkar. “Odalarımız, vakıflarımız ve STK’larımız demokrasinin beşiğidir. Bizler sizleri çok önemsiyoruz’’ dedi.

Öztürk’’ İlimiz İlçemiz İçin işbirliğine hazırız

Üyeleri olan iş adamlarının ve burada yaşayan insanlar olarak bizlerin hayatında ciddi bir yeri var” diyen Öztürk “Üyelerimizin ticari anlamda gelişmişliği daha da arttırmak amacındayız. Bizden ihtiyaç duydukları beklentileri yerine getirmek için de çaba sarf ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle her zaman işbirliğine hazırız’’ dedi. Bugün bizi ziyaret ederek vakit ayıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Körfez Belediye Başkanımız ve ilçe teşkilatına teşekkür ediyoruz’’ dedi.