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Bugün 10:05 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:17 TSİ )

Körfez Ticaret Odası’ndan örnek davranış

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, engelliler haftası kapsamında ziyarette ettikleri Körfez Engelliler Derneğinin en büyük sıkıntılarından birinin tartılamamak olduğunu öğrendiler. Oda yönetimi harekete geçerek kendi üyesine, engellilerin tartıla bileceği bir baskül yaptırdı

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Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri engelliler haftası nedeniyle Körfez Engelliler Derneğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında engellilerin tartılamadığını öğrenen KTO yöneticileri, bu sorunun çözümü için harekete geçtib. KTO üyesi bir firma engelli vatandaşların rahat tartıla bilmesi için bir baskül icad etti. Önceki gün bu baskülün teslimi için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Hastaneler dâhil hiçbir yerde tartılamıyorduk

Dernek üyeleri, muayene için hastaneye gittiklerinde kilolarının sorulduğunu ama hastaneler dahil hiçbir yerde sakat arabasıyla çıkıp tartılabilecekleri terazi olmadığını belirterek, “Tartıya çıkıp kilomuzu ölçemiyorduk, bazen odun ve benzeri malzemelerin tartıldığı kantarlarla çözüm bulmaya çalışıyorduk. Bu da sağlıklı olmuyor ve her zaman kantar bulamıyorsun. Kilomuz net bilinmeyince de uygulanacak tedavi ve en önemli sorunumuz olan diyet konusunda tam teşhis yapılamıyordu. Biz de bu sorunumuzu Körfez Ticaret Odası Başkanı ve yönetimine ilettik” dediler.

Öztürk "Kendi Üyemiz Üretti"

Tartının teslimi sırasında konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk hem engelli vatandaşlarımızın sorununa çözüm bulabildiğimiz için çok mutluyuz hem de bu tartıyı oda üyemizin yapmış olmasından dolayı çok gururluyuz. Durulsan firma sahibi Recep Durul’a konuyu açtığımızda, hemen istenen teraziyi projelendirdi ve 15 günlük çalışma ile yaparak derneğe teslim etti kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz, Kocaeli’nde bir ilk olan terazi ile derneğin 560 üyesi her gün tartılıp, diyetlerini belirleme ve doktora giderek tedavilerini yönlendirme imkânına kavuşmuş olacaklar’’ dedi.

Öztürk ve Yönetimine Teşekkür

Yapılan tartının teslimi sırasında sevincini paylaşan dernek Başkanı Nuri Bostan ile Yardımcısı Şahin Çağlayan ‘’20 yıldır ilk defa tartıldık, normal insanlar için küçük olan durumlar bizler için büyük sorunlar olabiliyor bu sorunumuza çözüm buldukları için Körfez Ticaret Odası’na teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ Dedi.

Bugün 10:05 TSİ - Ekonomi

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