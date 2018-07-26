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MÜSİAD, Kanada Büyükelçisini ağırladı

Kanada Büyükelçisi Chris Cooter MASİAD Kocaeli Şubesini ziyaret etti. Ziyarette iki ülke iş adamlarının müşterek çalışma koşulları ve kasım ayında düzenlenecek olan iş formu toplantısı konuşuldu.

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Kanada Büyükelçisi Chris Cooter önceki gün MÜSİAD Kocaeli Şubesini ziyaret etti. Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Kanada Büyükelçisi Chris Cooter iki ülke arasındaki ticareti ivmelendirme ile alakalı görüşlerini aktardı. MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, kasım ayında gerçekleşecek Kanada - Türkiye iş formuna katılacaklarını belirtti.  Büyükelçi daha sonra MÜSİAD başkan yardımcısı Mehmet Başol’un sahibi olduğu Başol Steak Hause’da öğlen yemeğinde ağırlandı.

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Bugün 10:12 TSİ - Ekonomi

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