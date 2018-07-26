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Cennet koyu ne hale getirdiler!

Kandıra'da bulunan saklı cennet Sardala Koyu tatilciler tarafından kirletildi.

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Kocaeli'nin Karadeniz kıyısı olan Kandıra'ya 25 kilometre uzaklıkta, Ağva ile Bağırganlı arasında kalan Pınarlı Mahallesi'ndeki bulunan Sardala Koyu tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Günübirlik tatilcilerin yanı sıra kamp yapan tatilciler de Sardala Koyu'nu tercih ediyor. Koyu ziyaret eden vatandaşlar gelişi güzel ellerindeki çöpleri sağa sola atarken ortaya çirkin bir manzara çıktı. Hafta sonu aile ile birlikte Sardala koyuna giden Muhammet Buruş isimli vatandaş gördüğü çöp yığınlarına tepki gösterirken, ''Geçtiğimiz yıllarda da koyu ziyarete gelirdik, hiç bu kadar kirletildiğini görmemiştim. Daha önceleri fazla bilinmiyordu, saklı cennet adında haberlere konu olunca insanlar buraya akın etmeye başladılar ve bu hale geldi maalesef'' dedi.

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