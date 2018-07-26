Recep Öztürk’ten İMO’ya i-adei ziyaret

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetimi İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok’un kendilerine gerçekleştirdikleri ziyaretinden dolayı Ok’a makamında iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda başkanlar birlikte yapılabilecek çalışmalar, önümüzdeki süreçte neler yapılacağı ve genel durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ok, Üyelerimiz için neler yapabiliriz noktasında STK ve Odalarımız ile bir araya gelerek birlikte olmaya özen gösteriyoruz açıklamasında bulundu.

SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten, İMO Kocaeli Başkanı Tolga Ok, “Şubemize yapmış olduğunuz nazik ziyaretinizden dolayı Körfez Ticaret Odası Başkanımız aynı zamanda şubemizin değerli üyesi olan Recep Öztürk beyefendiye ve siz değerli oda yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyum.