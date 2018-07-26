Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde Fırat Nehri Yukarı Kalehan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesiyle birlikte köye giden Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada alabora olan sandalda dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine giden vatandaşların tüm çabalarına rağmen genç bulanamayınca kurtarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yaklaşık 10 saatlik arama sonrasında dalgıçlar, sabaha karşı Kurt'un cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttı. Kurt'un cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Gölde fotoğraf çekmek isterken canından oldu
Bingöl’de fotoğraf çekerken sandaldan baraj gölüne düşerek kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla bulundu.
Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde Fırat Nehri Yukarı Kalehan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesiyle birlikte köye giden Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada alabora olan sandalda dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine giden vatandaşların tüm çabalarına rağmen genç bulanamayınca kurtarma ekiplerine haber verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz