Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Gölcük Başsavcısı Abdülhamit Durgut, Cizre Başsavcılığı’na atandı. Durgut’un yerine de Erdemli savcısı Ökkeş Alpaslan Karcı geldi.
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Gölcük başsavcısı da gitti
Gölcük Başsavcısı Abdülhamit Durgut Cizre Başsavcılığına atanırken yerine ise Erdemli Savcısı Ökkeş Alpaslan Karcı atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz