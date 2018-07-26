Gebze'ye yeni başsavcı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Gebze Başsavcısı Cemil Kuyu, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne savcı olarak atandı. Kuyu’nun yerine Erzurum Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay geldi.