Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Gebze Başsavcısı Cemil Kuyu, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne savcı olarak atandı. Kuyu’nun yerine Erzurum Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay geldi.
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Gebze'ye yeni başsavcı atandı
Gebze Başsavcısı Cemil Kuyu, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne savcı olarak atandı. Kuyu’nun yerine Erzurum Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz