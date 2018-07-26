Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Körfez Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Başsavcılığı’na atandı. Kaplan’ın yerine Gaziosmanpaşa savcısı Burak Olgun geldi.
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Körfez'de başsavcı değişti!
Körfez Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Başsavcılığı’na atandı. Kaplan’ın yerine Gaziosmanpaşa savcısı Burak Olgun geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz