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Körfez'de başsavcı değişti!

Körfez Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Başsavcılığı’na atandı. Kaplan’ın yerine Gaziosmanpaşa savcısı Burak Olgun geldi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Körfez Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Başsavcılığı’na atandı. Kaplan’ın yerine Gaziosmanpaşa savcısı Burak Olgun geldi.

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