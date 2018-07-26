Körfez'de başsavcı değişti!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre, Körfez Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Başsavcılığı’na atandı. Kaplan’ın yerine Gaziosmanpaşa savcısı Burak Olgun geldi.