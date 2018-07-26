İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Naci Kara'nın babası Kazım Kara hayatını kaybetti. Solunum ve kalp yetmezliği sebebiyle 27 gündür Marmara Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kazım Kara'dan (97) dün acı haber geldi. 7 çocuk babası merhum Kazım Kara'nın cenazesi bugün Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi
Ulu Camii’nde kılınacak olan İkindi Namazı sonrasında Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bugün 10:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:35 TSİ )
Naci Kara'nın acı günü!
İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Naci Kara'nın babası Kazım Kara hayatını kaybetti.
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İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Naci Kara'nın babası Kazım Kara hayatını kaybetti. Solunum ve kalp yetmezliği sebebiyle 27 gündür Marmara Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kazım Kara'dan (97) dün acı haber geldi. 7 çocuk babası merhum Kazım Kara'nın cenazesi bugün Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi
Bugün 10:58 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz