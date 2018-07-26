İşte Kocaeli'ye gelen ve Kocaeli'den giden hakim ve savcılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre Kocaeli'ye gelen 49 ve Kocaeli'den giden 61 hakimin listesi şu şekilde;
KOCAELİ'DEN GİDENLER
Mehmet Emin OKUMUŞ - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
Filiz ÖZER - Kocaeli Hâkimi - İstanbul Anadolu Hâkimliği
Mahmut TOKMAK - Kocaeli C.Savcısı - İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Mesut ERBAŞ - Kocaeli Hâkimi - İstanbul Anadolu Hâkimliği
Turgay TALAS - Kocaeli C.Savcısı - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Ayhan MEMÜK - Kocaeli C.Başsavcı Vekili - Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği
Mehmet Ali KURT - Kocaeli C.Başsavcısı - İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
Metin ASLAN - Kocaeli C.Savcısı - İstanbul Anadolu C.Savcılığı
Mehmet VELİCAN - Kocaeli C.Savcısı - Bursa C.Savcılığı
Dr.Cengiz SARI - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
Bülent ÖZTOP - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Murat FIRAT - Kocaeli C.Savcısı - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Öznur FIRAT - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
Ayhan SAVAŞ - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
Nilüfer BALCI - Kocaeli C.Savcısı - Ordu C.Savcılığı
Hüseyin Onur ALTINIŞIK - Kocaeli C.Savcısı - Ortaca C.Başsavcılığı
Baki SAKALLI - Kocaeli Hâkimi - Bayburt Hâkimliği
Abdullah Edip BULUT - Kocaeli Hâkimi - Erzincan Hâkimliği
İdris FİDAN - Kocaeli Hâkimi - Siverek Hâkimliği
Nurhan AVCIOĞLU ZENGİN - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Buket MOLLAMAHMUTOĞLU - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Ayça TÜRKEL - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Mustafa MORAL - Kocaeli Vergi Mah.Başkanı - Erzurum Bölge İdare Mah.Daire Başkanlığı
Mehmet OFLAZ - Kocaeli Vergi Mah.Üyesi - Gaziantep Bölge İdare Mah.Üyeliği
Serap BİLGİN - Kocaeli Vergi Mah.Üyesi - İstanbul Bölge İdare Mah.Üyeliği
Cemil KUYU - Gebze C.Başsavcısı - İstanbul Anadolu C.Savcılığı
Zaim ASAT - Gebze Hâkimi - İstanbul Hâkimliği
Dursun RAMAZAN - Gebze Hâkimi - Bakırköy Hâkimliği
Hacı Emin TÜRKOĞLU - Gebze C.Savcısı - Küçükçekmece C.Savcılığı
Kamil ASLI - Gebze Hâkimi - Küçükçekmece Hâkimliği
Kadriye ERDOĞAN - Gebze Hâkimi - Gaziosmanpaşa Hâkimliği
Faik ATEŞ - Gebze C.Savcısı - Mersin C.Savcılığı
Hüseyin Gazi ÇAĞ - Gebze Hâkimi - Hatay Hâkimliği
Tevfik BALSOY - Gebze Hâkimi - Adana Hâkimliği
Nuray OĞUZER - Gebze Ticaret Mah.Başkanı - İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
Mahşide ŞEKER - Gebze C.Savcısı - Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Gülhan ERTÜRK - Gebze Hâkimi - Birecik Hâkimliği
Abdulkadir AKBAYRAM - Gebze C.Savcısı - Osmaniye C.Savcılığı
İsmail Fazıl KARA - Gebze C.Savcısı - Ardahan C.Savcılığı
Zeynep ARSLANTAŞ ARIDURU - Gebze Hâkimi - Kızıltepe Hâkimli
Ahmet Faruk EKİCİ - Gebze C.Savcısı - Akçakale C.Savcılığı
Melih AYANOĞLU - Gebze C.Savcısı - Yargıtay Tetkik Hâkimliği
Yılmaz KOÇ - Gebze C.Savcısı - Batman C.Savcılığı
Tuğba YUMUK - Gebze Hâkimi Yargıtay - Tetkik Hâkimliği
Ahmet KÜÇÜKYURT - Gebze C.Savcısı - Eskişehir C.Savcılığı
Alpaslan KAPLAN - Körfez C.Başsavcısı - Balıkesir C.Başsavcılığı
Ömer BİLGİN - Körfez C.Savcısı - Samsun Hâkimliği
Yavuz ŞAHİN - Körfez C.Savcısı - İstanbul C.Savcılığı
İskender BÖLÜKBAŞ - Körfez Hâkimi - Düzce Hâkimliği
Harun YAŞAR - Körfez Hâkimi - Ankara Hâkimliği
Erdal CENGİZ - Körfez C.Savcısı - İstanbul C.Savcılığ
Nihat DOĞAN - Körfez Hâkimi - Ankara Hâkimliği
Soner KIDIMAN - Karamürsel Hâkimi - Mardin Hâkimliği
Sibel DEMİREL - Kandıra C.Savcısı - Gaziantep C.Savcılığı
Medet AKCAN - Gölcük C.Savcısı - Yalova C.Savcılığı
Abdulhamit DURGUT - Gölcük C.Başsavcısı - Cizre C.Başsavcılığı
Eda AKCAN - Gölcük Hâkim - Yalova Hâkimliği
Ahmet KAHYE - Gölcük C.Savcısı - Yüksekova C.Savcılığı
Ümran ERTEKİN KARAHAN - Gölcük Hâkimi - Adana Hâkimliği
Mehmet Emin TASLAK - Gölcük C.Savcısı - Gaziantep C.Savcılığı
Neslişah ÜNER KAHYE - Gölcük Hâkimi - Yüksekova Hâkimliği
KOCAELİ'YE GELENLER
Necla AKKUŞ - Denizli Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
İhsan AKTAŞ - Manisa C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı
Hayri ÜZEL - Eskişehir Ağır Ceza Mah. Başkanı - Kocaeli Hâkimliği
Nilgün GÜLDALI - İzmir Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Ayhan GÜLDALI - İzmir Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Habib KORKMAZ - Elazığ C.Başsavcısı - Kocaeli C.Başsavcılığı
Kadir DOĞAN - Erzurum Bölge Adliye Mah.Üyesi - Kocaeli Hâkimliği
Saffet Murat KASAPOĞLU - Kars Ağır Ceza Mah. Başkanı - Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
Gamze KARAKAYA - Ordu Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Ebru DUMAN EKİNCİ - Söke Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Erhan KARAHAN - Kocaeli Hâkimi - Ardahan Hâkimliği
Oktay Timuçin YILMAZ - Siirt C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı
Rukiye Nur BOLCAN - Karaman Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Gökhan ÖLEZ - Akyazı C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı
İpek PAKEL ELGİN - Biga Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği
Sedat YILMAZ - Bilecik C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı
Samet KARAKAYA - Ordu Vergi Mah.Başkanı - Kocaeli Vergi Mah.Başkanlığı
Mehmet BAŞARAN - Denizli C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı
Muhittin ÜZMEZ - Yalova C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı
Leyla İLTERBERK - Van Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Erdal KURUÇAY - Erzurum C.Başsavcı Vekili - Gebze C.Başsavcılığı
Ferat ASLANTAŞ - Antalya C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı
Ali AKKAYA - Ereğli(Zonguldak) Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Diğdem ADAK ALTAY - İstanbul Anadolu Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Mehmet DOĞAN - İstanbul Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Yusuf AYDIN - İstanbul Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Ömür YAMANER - Niğde Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Bayram Oğuz ARSLAN - Dörtyol C.Savcısı - Gebze C.Savcılığ
Fikri ARSLAN - Samandağ C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı
Osman KARATAŞ - İnegöl C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı
Zafer YAMAÇ - İstanbul Anadolu Hâkimi - Gebze Hâkimliği
Ayşe EDİŞ OLGUN - Gaziosmanpaşa Hâkimi - Körfez Hâkimliği
Burak OLGUN - Gaziosmanpaşa C.Savcısı - Körfez C.Başsavcılığı
Ahmet ÇOLAK - Şiran Hâkimi - Körfez C.Savcılığı
Erdinç DEMET - Şefaatli Hâkimi - Körfez Hâkimliği
Hatice Seda AYHAN - Sarız Hâkimi - Körfez Hâkimliği
Hülya AYTİMUR - Mazgirt Hâkimi - Körfez Hâkimliği
Abdüssamet TIKI - Savur C.Savcısı - Körfez C.Savcılığı
Nurhan ZEYBEK - Tercan C.Savcısı - Körfez C.Savcılığı
Sabir ANAR - Şemdinli Hâkimi - Karamürsel Hâkimliği
Emrah DELİBAŞ - Karakoçan C.Savcısı - Kandıra C.Savcılığı
Olcay TEMİZYÜREK CESUR - Kurtalan C.Savcısı - Kandıra C.Savcılığı
Ökkeş Alpaslan KARCI - Erdemli C.Savcısı - Gölcük C.Başsavcılığı
Erhan ARAZ - Tuzluca C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı
Zafer KÜÇÜK - Sivaslı C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı
Serya KAYA - Malazgirt Hâkimi - Gölcük Hâkimliği
Ayşe AYDIN - Ömerli Hâkimi - Gölcük Hâkimliği
Merve KUBİLAY - Gevaş Hâkimi - Gölcük Hâkimliği
Zuhal AYDIN - Ilgın C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı
İL İÇİ ATAMALAR
İsmail ÖZTÜRK - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
Yusuf SEVİMLİ - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
Hasan GÜNDÜZ - Kocaeli C.Savcısı - Kocaeli C.Başsavcı Vekilliği
Atilla DARI - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
Serdar Murat YÜKSEL - Gebze Hâkimi - Gebze Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
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Yorumlar
(1 )
Dr Ersoy Kandemir - Güle güle.
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