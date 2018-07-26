İşte Kocaeli'ye gelen ve Kocaeli'den giden hakim ve savcılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre Kocaeli'ye gelen 49 ve Kocaeli'den giden 61 hakimin listesi şu şekilde;

KOCAELİ'DEN GİDENLER

Mehmet Emin OKUMUŞ - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

Filiz ÖZER - Kocaeli Hâkimi - İstanbul Anadolu Hâkimliği

Mahmut TOKMAK - Kocaeli C.Savcısı - İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Mesut ERBAŞ - Kocaeli Hâkimi - İstanbul Anadolu Hâkimliği

Turgay TALAS - Kocaeli C.Savcısı - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Ayhan MEMÜK - Kocaeli C.Başsavcı Vekili - Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği

Mehmet Ali KURT - Kocaeli C.Başsavcısı - İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

Metin ASLAN - Kocaeli C.Savcısı - İstanbul Anadolu C.Savcılığı

Mehmet VELİCAN - Kocaeli C.Savcısı - Bursa C.Savcılığı

Dr.Cengiz SARI - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

Bülent ÖZTOP - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Murat FIRAT - Kocaeli C.Savcısı - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Öznur FIRAT - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

Ayhan SAVAŞ - Kocaeli Hâkimi - Sakarya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

Nilüfer BALCI - Kocaeli C.Savcısı - Ordu C.Savcılığı

Hüseyin Onur ALTINIŞIK - Kocaeli C.Savcısı - Ortaca C.Başsavcılığı

Baki SAKALLI - Kocaeli Hâkimi - Bayburt Hâkimliği

Abdullah Edip BULUT - Kocaeli Hâkimi - Erzincan Hâkimliği

İdris FİDAN - Kocaeli Hâkimi - Siverek Hâkimliği

Nurhan AVCIOĞLU ZENGİN - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği

Buket MOLLAMAHMUTOĞLU - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği

Ayça TÜRKEL - Kocaeli Hâkimi - Yargıtay Tetkik Hâkimliği

Mustafa MORAL - Kocaeli Vergi Mah.Başkanı - Erzurum Bölge İdare Mah.Daire Başkanlığı

Mehmet OFLAZ - Kocaeli Vergi Mah.Üyesi - Gaziantep Bölge İdare Mah.Üyeliği

Serap BİLGİN - Kocaeli Vergi Mah.Üyesi - İstanbul Bölge İdare Mah.Üyeliği

Cemil KUYU - Gebze C.Başsavcısı - İstanbul Anadolu C.Savcılığı

Zaim ASAT - Gebze Hâkimi - İstanbul Hâkimliği

Dursun RAMAZAN - Gebze Hâkimi - Bakırköy Hâkimliği

Hacı Emin TÜRKOĞLU - Gebze C.Savcısı - Küçükçekmece C.Savcılığı

Kamil ASLI - Gebze Hâkimi - Küçükçekmece Hâkimliği

Kadriye ERDOĞAN - Gebze Hâkimi - Gaziosmanpaşa Hâkimliği

Faik ATEŞ - Gebze C.Savcısı - Mersin C.Savcılığı

Hüseyin Gazi ÇAĞ - Gebze Hâkimi - Hatay Hâkimliği

Tevfik BALSOY - Gebze Hâkimi - Adana Hâkimliği

Nuray OĞUZER - Gebze Ticaret Mah.Başkanı - İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

Mahşide ŞEKER - Gebze C.Savcısı - Yargıtay Tetkik Hâkimliği

Gülhan ERTÜRK - Gebze Hâkimi - Birecik Hâkimliği

Abdulkadir AKBAYRAM - Gebze C.Savcısı - Osmaniye C.Savcılığı

İsmail Fazıl KARA - Gebze C.Savcısı - Ardahan C.Savcılığı

Zeynep ARSLANTAŞ ARIDURU - Gebze Hâkimi - Kızıltepe Hâkimli

Ahmet Faruk EKİCİ - Gebze C.Savcısı - Akçakale C.Savcılığı

Melih AYANOĞLU - Gebze C.Savcısı - Yargıtay Tetkik Hâkimliği

Yılmaz KOÇ - Gebze C.Savcısı - Batman C.Savcılığı

Tuğba YUMUK - Gebze Hâkimi Yargıtay - Tetkik Hâkimliği

Ahmet KÜÇÜKYURT - Gebze C.Savcısı - Eskişehir C.Savcılığı

Alpaslan KAPLAN - Körfez C.Başsavcısı - Balıkesir C.Başsavcılığı

Ömer BİLGİN - Körfez C.Savcısı - Samsun Hâkimliği

Yavuz ŞAHİN - Körfez C.Savcısı - İstanbul C.Savcılığı

İskender BÖLÜKBAŞ - Körfez Hâkimi - Düzce Hâkimliği

Harun YAŞAR - Körfez Hâkimi - Ankara Hâkimliği

Erdal CENGİZ - Körfez C.Savcısı - İstanbul C.Savcılığ

Nihat DOĞAN - Körfez Hâkimi - Ankara Hâkimliği

Soner KIDIMAN - Karamürsel Hâkimi - Mardin Hâkimliği

Sibel DEMİREL - Kandıra C.Savcısı - Gaziantep C.Savcılığı

Medet AKCAN - Gölcük C.Savcısı - Yalova C.Savcılığı

Abdulhamit DURGUT - Gölcük C.Başsavcısı - Cizre C.Başsavcılığı

Eda AKCAN - Gölcük Hâkim - Yalova Hâkimliği

Ahmet KAHYE - Gölcük C.Savcısı - Yüksekova C.Savcılığı

Ümran ERTEKİN KARAHAN - Gölcük Hâkimi - Adana Hâkimliği

Mehmet Emin TASLAK - Gölcük C.Savcısı - Gaziantep C.Savcılığı

Neslişah ÜNER KAHYE - Gölcük Hâkimi - Yüksekova Hâkimliği

KOCAELİ'YE GELENLER

Necla AKKUŞ - Denizli Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

İhsan AKTAŞ - Manisa C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı

Hayri ÜZEL - Eskişehir Ağır Ceza Mah. Başkanı - Kocaeli Hâkimliği

Nilgün GÜLDALI - İzmir Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Ayhan GÜLDALI - İzmir Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Habib KORKMAZ - Elazığ C.Başsavcısı - Kocaeli C.Başsavcılığı

Kadir DOĞAN - Erzurum Bölge Adliye Mah.Üyesi - Kocaeli Hâkimliği

Saffet Murat KASAPOĞLU - Kars Ağır Ceza Mah. Başkanı - Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

Gamze KARAKAYA - Ordu Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Ebru DUMAN EKİNCİ - Söke Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Erhan KARAHAN - Kocaeli Hâkimi - Ardahan Hâkimliği

Oktay Timuçin YILMAZ - Siirt C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı

Rukiye Nur BOLCAN - Karaman Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Gökhan ÖLEZ - Akyazı C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı

İpek PAKEL ELGİN - Biga Hâkimi - Kocaeli Hâkimliği

Sedat YILMAZ - Bilecik C.Savcısı - Kocaeli C.Savcılığı

Samet KARAKAYA - Ordu Vergi Mah.Başkanı - Kocaeli Vergi Mah.Başkanlığı

Mehmet BAŞARAN - Denizli C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı

Muhittin ÜZMEZ - Yalova C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı

Leyla İLTERBERK - Van Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Erdal KURUÇAY - Erzurum C.Başsavcı Vekili - Gebze C.Başsavcılığı

Ferat ASLANTAŞ - Antalya C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı

Ali AKKAYA - Ereğli(Zonguldak) Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Diğdem ADAK ALTAY - İstanbul Anadolu Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Mehmet DOĞAN - İstanbul Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Yusuf AYDIN - İstanbul Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Ömür YAMANER - Niğde Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Bayram Oğuz ARSLAN - Dörtyol C.Savcısı - Gebze C.Savcılığ

Fikri ARSLAN - Samandağ C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı

Osman KARATAŞ - İnegöl C.Savcısı - Gebze C.Savcılığı

Zafer YAMAÇ - İstanbul Anadolu Hâkimi - Gebze Hâkimliği

Ayşe EDİŞ OLGUN - Gaziosmanpaşa Hâkimi - Körfez Hâkimliği

Burak OLGUN - Gaziosmanpaşa C.Savcısı - Körfez C.Başsavcılığı

Ahmet ÇOLAK - Şiran Hâkimi - Körfez C.Savcılığı

Erdinç DEMET - Şefaatli Hâkimi - Körfez Hâkimliği

Hatice Seda AYHAN - Sarız Hâkimi - Körfez Hâkimliği

Hülya AYTİMUR - Mazgirt Hâkimi - Körfez Hâkimliği

Abdüssamet TIKI - Savur C.Savcısı - Körfez C.Savcılığı

Nurhan ZEYBEK - Tercan C.Savcısı - Körfez C.Savcılığı

Sabir ANAR - Şemdinli Hâkimi - Karamürsel Hâkimliği

Emrah DELİBAŞ - Karakoçan C.Savcısı - Kandıra C.Savcılığı

Olcay TEMİZYÜREK CESUR - Kurtalan C.Savcısı - Kandıra C.Savcılığı

Ökkeş Alpaslan KARCI - Erdemli C.Savcısı - Gölcük C.Başsavcılığı

Erhan ARAZ - Tuzluca C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı

Zafer KÜÇÜK - Sivaslı C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı

Serya KAYA - Malazgirt Hâkimi - Gölcük Hâkimliği

Ayşe AYDIN - Ömerli Hâkimi - Gölcük Hâkimliği

Merve KUBİLAY - Gevaş Hâkimi - Gölcük Hâkimliği

Zuhal AYDIN - Ilgın C.Savcısı - Gölcük C.Savcılığı

İL İÇİ ATAMALAR

İsmail ÖZTÜRK - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı

Yusuf SEVİMLİ - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı

Hasan GÜNDÜZ - Kocaeli C.Savcısı - Kocaeli C.Başsavcı Vekilliği

Atilla DARI - Kocaeli Hâkimi - Kocaeli Ağır Ceza Mah.Başkanlığı

Serdar Murat YÜKSEL - Gebze Hâkimi - Gebze Ağır Ceza Mah.Başkanlığı