Şeker, tüm vekilleri Kocaeli’ye tatile çağırdı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gazi Meclis’in gündemindeki kanun teklifleri görüşüldükten sonra TBMM çalışmalarına 1 Ekime kadar ara verileceğini ve verilen bu arada birçok kişinin tatil yapacağı değerlendirmesinde bulundu. Şeker, Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak tatil yapma planı olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Gündemimizdeki kanun teklifleri görüşüldükten sonra Meclis çalışmalarına 1 Ekime kadar ara verilecek. Verilen bu arada birçok arkadaşımız tatil yapacak ve bu sayede dinlenecek. Tabii tatil deyince ilk akla gelen yerler ya Akdeniz ya Ege sahilleri veya Karadeniz yaylaları. ‘Hem yayla hem de deniz tatili yapmak istiyorum.’ diyen arkadaşlara önerim Kocaeli'yi tercih etmeleridir” dedi.

KOCAELİ’Yİ GÖRMEK TÜRKİYE’Yİ GÖRMEKTİR

Şeker, “Geçmişte hor kullanılan Kocaeli, sanayinin başkenti olarak bilinse de 14 yıllık AK Partili yerel yönetimlerinin hizmetleriyle hafızalardaki olumsuz imajını silmiştir ve onun yerine çevre hassasiyeti olan yaşanacak bir kent konumuna geldi. Kocaeli, Sapanca Gölü'ne, Marmara ve Karadeniz'e sınırı olup 200 kilometre kıyısı olan ve beş mavi bayraklı olmak üzere yirmi üç adet plajı bulunan bir kent konumunda. Kocaeli'nin yaklaşık yüzde 40'ı orman olup yaylalarıyla doğal ve tarihi güzellikleriyle, 180 kilometre doğal ortamdaki yürüyüş yollarıyla tatil yapılacak bir kent. Aynı zamanda doğal güzellikleri ve insani değerleriyle Türkiye'nin de özeti olan Kocaeli'yi görmek, Türkiye'yi görmek gibidir” şeklide sonlandırdı.