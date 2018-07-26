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Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:49 TSİ )

Onur Kandöken: Ben mücadeleden vazgeçmeyeceğim!

Kocaelispor’un genç ve başarılı forveti Onur Kandöken, yeni sezon öncesi kendisine güvendiğini belirtti ve transferin akıbetini düşünmeden formayı almak için elinden geleni yapacağını belirtti.

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Sözlerini geçen sezonu yorumlayarak başlayan genç golcü şu ifadelere yer verdi: Sezon başlamadan önce hazırlıklara başladım. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım yüzde 20-30 buraya hazır geldi. Hocalarımız bile şaşırdı ve antrenmanların temposunu artırdı. Ben de kendimi şu an çok iyi hissediyorum.

TAM OLACAK DERKEN

Geçen sezon da çok çalıştımve dakika bulmak için elimden geleni yaptım. Tam kendimi ifade edecekken Ümit hocamız gitti, Fatih hocamız geldi. Tam kendimi gösteriyorum, “Galiba bu kez olacak” derken bu kez Fatih hocamız ayrıldı, Galip hocamız geldi. Devre arasında Sinan abi takıma katıldı ve dakika bulmam iyice zorlaştı.

MENTAL KONSANTRASYON

Adliye maçında sahaya 11’de çıktım. Bu maçta da pozisyon buldum. Çorum maçında son 5 dakika içinde pozisyona girdim ama gol atmak kısmet olmadı. Buna biraz talihsizlik diyebiliriz, aAncak benim de düzeltmem gereken noktalar var tabii ki. Bunların başında mentalkonsantrasyon geliyor.

EN 12 MAÇ OYNAMALIYIM

Geçen sezon 6 maç oynadım. Bunu yeni sezonda iki katına çıkarmam lazım. Transfer açılsın ya da açılmasın… Hiç sıkıntı değil. Ben elimden geleni yapacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Kocaelispor’da olmak benim için gurur verici. Bu sezon takıma girmek ve formayı almak istiyorum. Tabii ki buna hocalarımız karar verecek.

ZAMAN VE ŞARTLAR GÖSTERECEK

Kendi halkım, kendi şehrim. Buraya hizmet etmeyeceğim de nereye edeceğim? Beni belki de hiç düşünmeye bilirler. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hayat bir şekilde devam edecektir. Ben de istemem ama başka takımlarda, şehirlerde forma giymeyi ama kaderde varsa yapacak bir şey yok. Belki de Kocaelispor’a çok daha güçlü ve tecrübeli de dönebilirim. Bunu zaman ve şartlar gösterecek.

Bugün 16:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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