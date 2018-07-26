Antrenmanda her şeyi yaptılar!

Yeşil Siyahlılar önceki gün gündüz Çenedere’de yağmur altında kros yaparken akşam da Vinsan’da çalıştı.

TAKIMDA EKSİK YOKTU

Teknik Direktör Galip Gündoğdu gözetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Ardından sahanın yarısına yayılan futbolcular pas çalışmasına geçti.

ARKADAŞLIK ORTAMI ÇOK İYİ

Kaleye cepheden şut, organizasyon devamında kanatlardan yapılan ortalarla fileleri bulmaya çalışan ekibimiz son olarak dar alanda jokerli çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Temposu yüksek ve dolu dolu geçen antrenmanda Gündoğdu futbolcularına sık sık uyarılarda bulunurken, Yeşil Siyahlıların çalışmalarından memnun olduğu, futbolcular arasında da samimiyetin oldukça sıkı olduğu görüldü.