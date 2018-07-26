Mehmet Celil Çelik: Orta sahada çok büyük rekabet var

Saha çalışmalarına erken başladıklarının altını çizen Celil şu düşüncelere yer verdi: Sezona hızlı başladık. Herkes antrenman yapmış. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Geçen yıl da A takıma davet edildim.Heyecandan topa bile dokunamamıştım. Zaman geçtikte toparladım. Bu yıl ise böyle bir mental baskı hissetmiyorum.

DAHA ÇOK İSTEYEN KAZANACAK

Geçen sezon çalışmalara başladım ve ilk iki hafta koşmuştuk. Şimdi saha çalışmalarına erken başladık. Bu da kendimizi hazır tuttuğumuz için oldu. Takımda bir rekabet var. Olmalı da. Ben orta sahada oynuyorum. Buradaki rekabet çok daha fazla olacak. Gençler arasında da bu rekabet söz konusu. Kimsenin yeri garanti değil. Daha çok isteyen, daha çok çalışan istediğini alacaktır.