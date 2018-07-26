Pendik maçı Çınardere Tesisleri’nde

30 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da Pendikspor ile sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapacak olan Kocaelispor bu mücadelesini Pendik sınırları içinde yer alan Çınardere Tesisleri’nde yapacak. Saat 17.00’da başlayacak olan maçta Teknik Direktör Galip Gündoğdu iki farklı 11’i sahaya sürecek. Ardından takım iki gün izne çıkacak ve bu süre içerisinde de Bolu kamp kadrosu belli olacak.