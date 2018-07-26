30 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da Pendikspor ile sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapacak olan Kocaelispor bu mücadelesini Pendik sınırları içinde yer alan Çınardere Tesisleri’nde yapacak. Saat 17.00’da başlayacak olan maçta Teknik Direktör Galip Gündoğdu iki farklı 11’i sahaya sürecek. Ardından takım iki gün izne çıkacak ve bu süre içerisinde de Bolu kamp kadrosu belli olacak.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Pendik maçı Çınardere Tesisleri’nde
30 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da Pendikspor ile sezon öncesi ilk hazırlık maçını yapacak olan Kocaelispor bu mücadelesini Pendik sınırları içinde yer alan Çınardere Tesisleri’nde yapacak.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz