Kocaelispor U-19 Akademi Takımı Kartepe’de Avrupa Yıldızları adlı takım ile hazırlık maçı yaptı. Gençlerin son derece diri ve etkili olduğu görüldü. Mücadeleyi 3-1 kazanan Yavru Körfez gelecek adına umut verirken, ekibimizin gollerini Bilal,Erkan ve Feridun attı.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
Gençler 3’ledi!
Kocaelispor U-19 Akademi Takımı Kartepe’de Avrupa Yıldızları adlı takım ile hazırlık maçı yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:51 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz