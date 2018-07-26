Gençler 3’ledi!

Kocaelispor U-19 Akademi Takımı Kartepe’de Avrupa Yıldızları adlı takım ile hazırlık maçı yaptı. Gençlerin son derece diri ve etkili olduğu görüldü. Mücadeleyi 3-1 kazanan Yavru Körfez gelecek adına umut verirken, ekibimizin gollerini Bilal,Erkan ve Feridun attı.