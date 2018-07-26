Avrupa’yı Şimşek çarptı: 3-0

3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Gölcükspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avrupa Türk Karmasını 3-0 yendi. Şimşeklerin gollerini genç isimler Furkan Özyapı (2) ve Berkay attı.

FURKAN’DA FÜZE

Kartepe Green Park Otel Süleyman Seba sahasındaki maçın başından sonuna kadar etkili olan ekibimiz genç futbolcular ve yeni transferlerden kurulu bir kadro ile maça çıktı. Henüz 10’uncu dakikada orta sahada topla buluşan günün başarılı ismi Furkan Özyapı yaklaşık 25 metreden kaleye müthiş bir şut çıkardı. Bu topa kaleci İbrahim bir şey yapamadı ve Gölcükspor Furkan’ın füzesi ile öne geçti.

GÖZ DOLDURDULAR

Devre Furkan’ın golü ile 1-0 sona erdi. İkinci yarısında oyunun hakimi olan 63’üncü dakikada 2-0 öne geçti. Sağ kanatta topu alan Beylerbeyi’nden transfer edilen Barış Şen’in pasında ceza sahası içinde topa gelişine vuran Berkay fileleri gördü. Bitime 15 dakika kala Gölcükspor penaltı kazandı ve topun başına ilk golün sahibi Furkan Özyapı geçti. Başarılı isim kalecinin sağından topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti.

YÖNETİM İLGİLİYDİ

Gölcükspor’un Kartepe’deki ilk hazırlık maçını Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, yöneticiler Olcay Balaban, Murat Ağacan, Genel Kaptanlar Adem Ellibeş ve Musa Şenol ile Sezgin Ellibeş izledi. Yönetimin dikkatli bir şekilde mücadeleyi takip ettiği görüldü. Gölcükspor, Afyon kampına kadar günde yapacağı çift antrenman ile çalışmalarını sürdürecek

GÖLCÜKSPOR:3 AVRUPA TÜRK KARMASI: 0

STAT: Süleyman Seba Kartepe (5 Nolu)

HAKEM: Volkan Özhan ***

GÖLCÜKSPOR: Hüseyin Arslan***, Kadir Gezer*** (Dk.46 Ali Mert**), Volkan Kesim**, Erdem Güner***, Selim Dedekoç**, Furkan Özyapı****, Atakan Utku*** (Dk.46 Barış Şen***), Faruk Canbirdi***, Batuhan Boyoğlu***(Dk.63 Berkay**), Ferhat Araz***, Aziz Mirza Kılıç***

AVRUPA TÜRK KARMASI 1TAKIM: İbrahim Demir**, Ebubekir Doğanay**, Çağatay Öcal***, Ömer Yeşiltaş**, Selim Tahir**, Fatih Altındağ***, Mehmet Ali İpek**, Musa Yalman**, Onur Üner***, Metin Erdoğan**, Tuman Yalman**

AVRUPA TÜRK KARMASI 2 TAKIM: İbrahim Demir**, Patrick Bari***, Kristian Bori**, Onur Teksen**, Eray Yahşi***, Onur Üner**, Emre Pınacı**, Fuat Temel**, Kaan Altındağ**, Onur Karakaya**, Enes Tuncel**

GOLLER: Furkan Özyapı Dk.10 ve 75 (P), Berkay Dk.63