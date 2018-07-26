Gölcükspor Teknik Sorumlusu Kayhan Çubuklu, ilk hazırlık maçındaki futboldan memnun olduğunu belirtti ve “Hazırlık maçları benim için çok ölçü olmaz. Genç futbolcuların gösterdikleri performans benim için kritikti. Futboldan memnun kaldım. Avrupa Türk Karması karşısında maç boyunca etkili oldular. Ama daha yolunda başındayız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. En yakın zamanda kadroya dahil olacak isimler var. Afyon’da yapacağımız kampta yeni isimlerin takım ile birlikte çalışmalara başlamaları gerekiyor” dedi.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Çubuklu futboldan memnun
Gölcükspor Teknik Sorumlusu Kayhan Çubuklu, ilk hazırlık maçındaki futboldan memnun olduğunu belirtti.
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz