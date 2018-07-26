Çubuklu futboldan memnun

Gölcükspor Teknik Sorumlusu Kayhan Çubuklu, ilk hazırlık maçındaki futboldan memnun olduğunu belirtti ve “Hazırlık maçları benim için çok ölçü olmaz. Genç futbolcuların gösterdikleri performans benim için kritikti. Futboldan memnun kaldım. Avrupa Türk Karması karşısında maç boyunca etkili oldular. Ama daha yolunda başındayız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. En yakın zamanda kadroya dahil olacak isimler var. Afyon’da yapacağımız kampta yeni isimlerin takım ile birlikte çalışmalara başlamaları gerekiyor” dedi.