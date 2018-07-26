Bu Körfez’de umut var!

Başa baş geçen maçı Pendik 2-1 kazandı. Yeni transferlerin de forma giydiği Körfez ekibi oynadığı futbolla umut verdi.

HAMİT MADEN DE İZLEDİ

Şirketin yeni sahibi Hamit Maden’in de izlediği maçın 18. dakikasında Pendik öne geçti. Sağdan yapılan ortada topun gelişine Mehmet etkili vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İki takımın da geniş alanda pas yapmaya çalıştığı mücadelenin ilk yarısında pozisyon kısırlığı yaşanırken 45 dakikada tek gol vardı.

KÖRFEZ’İN GOLÜ TAHİR’DEN

İkinci yarıya iki takım da farklı 11’lerle sahaya çıktı. 58’de Pendikspor adına Ozan’ın kafa vuruşunda top ikinci kez Körfez ağları ile buluştu. (0-2) Maçın genelinde topa daha çok hakim olmaya çalışan Körfez ekibi 2 dakika sonra farkı 1’e indirdi. Sağdan topla hareket halinde olan genç Emrecan son çizgiye yakın bir mesafeden pasını verdi. Penaltı noktasına doğru gelen bu topa yeni transferlerden Tahir’in şık vurdu ve top filelere gitti. (1-2)

DAHA İYİ OLACAKLAR

Kalan yarım saatlik zaman diliminde karşılıklı ataklar vardı. Körfez duran toplardan sonuca gitmeye çalışırken renktaşı Pendik de net sayılabilecek bir pozisyon yakaladı. Ancak iki takım da başka gol bulamayınca centilmence geçen mücadeleyi 2. Lig takımı Pendikspor 2-1 kazandı. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan ve çok yeni bir kadro kurma eğiliminde olan Körfez Spor Kulübü ilk maçında umut veren bir performans ortaya koydu. Ali KÖKSAL