MHP Eryarsoy’u ziyaret edecek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü teşkilat çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Ünlü, 2 Ağustos’ta İlçe Başkanları toplantısı gerçekleştireceklerini belirterek teşkilat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kafe 9’da yapılacak ilçe başkanları toplantısında 24 Haziran seçimlerinde elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunularak atılması gereken adımlar ele alınacak.
ERYARSOY’A PAZARTESİ GİDECEKLER
Ayrıca yapılan analizler neticesinde başarılı olan sandık görevlilerine teşekkür plaketleri hazırlanıyor. Sandık görevlilerine teşekkür plaketlerinin ne zaman verileceği ise henüz açıklanmadı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü geçtiğimiz günlerde genel merkezden atama kararı çıkan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a önümüzdeki pazartesi günü hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.
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