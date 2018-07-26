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Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Bilecik yolcusu

İlimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde temsil edecek olan ve kadrosundaki sporcuların tamamının İzmitli olduğu Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Bilecik’te özel turnuvaya davet edildi.

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Şehrin gururu, Millilerimizin bol olduğu Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 28-30 Temmuz tarihleri arasında Bilecik’te yapılacak özel turnuvaya davet edilen ekibimiz Beşiktaş ve İstanbul Fatih Vatan gibi iki güçlü takımla karşılaşacak. Turnuva öncesi önceki akşam Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda çalışan Kocaeli temsilcisinde moraller çok iyi.

SADECE 1 GÜN İZİN VAR

Kağıtçı Stadı’ndaki son çalışma yaklaşık 2 saat sürdü. Ilık bir havada gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı. Isınma koşusu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve pas çalışması ile başlayan antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Haftanın 6 günü antrenman yapan kızlarımız Kağıtçı’nın yanında Yahya Kaptan Ferruh Duygu, Gölcük Kavaklı ve Gebze’de de yeni sezona hazırlanıyor.

Bugün 12:39 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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