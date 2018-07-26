Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:43 TSİ )

Hasan Alemdar: Bu ziyaret bize çok moral verdi

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direkörü Hasan Alemdar çalışmalardaki azimlerinden ötürü futbolcularına teşekkür etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direkörü Hasan Alemdar çalışmalardaki azimlerinden ötürü futbolcularına teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Antrenmanlarımız tempolu ve yoğun katılımlı geçiyor. Herkes çok istekli. Sporcularımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Sinem hocamız Gölcük grubu ile ilgileniyor. İzmit’te Özge hocamız ve ben varız. Gebze’de de bir grubumuz çalışıyor. Daha alt yaş takımlarımız ise Yahya Kaptan antrenmanlarını yapıyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Maliyeti neredeyse yok denecek kadar az olan kadın futbolunu cazip hale getirmek için daha ne yapmamız gerektiğini merak ediyorum açıkçası. Yıllardır futbolcu yetiştiriyor ve Milli takımlara gönderiyoruz. Olsun, biz vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Antrenmanımıza Nahehan hocamız (Malkoç) geldi ve bize moral verdi. Kızlarımızın yüzlerindeki heyecan ve mutluluk her şeyden değerliydi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Büyükşehir Spor Dairesi Kadın ve Aile Birim Sorumlusu Nagehan Malkoç hanıma şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Bugün 12:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Süper yetenek Beşiktaş’a gidiyor! mask
Süper yetenek Beşiktaş’a gidiyor!
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar! mask
Sevenin halinden seven, kadının halinden kadın anlar!
Bu Körfez’de umut var! mask
Bu Körfez’de umut var!
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı mask
Derbent sezonu 38 futbolcu ile açtı
Gençler 3’ledi! mask
Gençler 3’ledi!
Çubuklu futboldan memnun mask
Çubuklu futboldan memnun
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı mask
Meşrubat yüklü kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Öğretmen çifti kaza ayırdı! mask
Öğretmen çifti kaza ayırdı!
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı" mask
"Bir röntgen teknisyeni daha kansere yakalandı"
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı... mask
Hat 200'de kavga! Yaşlılara yer istedi, dudağı patladı...
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek... mask
SEDAŞ uyardı! Elektrikler kesilecek...

GALERİ

Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği mask
Kartepe'de Yamaç Paraşütü Şenliği
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı mask
Otomobil pişmaniye dükkanına daldı: 1 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL