Hasan Alemdar: Bu ziyaret bize çok moral verdi

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Teknik Direkörü Hasan Alemdar çalışmalardaki azimlerinden ötürü futbolcularına teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi: Antrenmanlarımız tempolu ve yoğun katılımlı geçiyor. Herkes çok istekli. Sporcularımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Sinem hocamız Gölcük grubu ile ilgileniyor. İzmit’te Özge hocamız ve ben varız. Gebze’de de bir grubumuz çalışıyor. Daha alt yaş takımlarımız ise Yahya Kaptan antrenmanlarını yapıyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Maliyeti neredeyse yok denecek kadar az olan kadın futbolunu cazip hale getirmek için daha ne yapmamız gerektiğini merak ediyorum açıkçası. Yıllardır futbolcu yetiştiriyor ve Milli takımlara gönderiyoruz. Olsun, biz vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Antrenmanımıza Nahehan hocamız (Malkoç) geldi ve bize moral verdi. Kızlarımızın yüzlerindeki heyecan ve mutluluk her şeyden değerliydi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Büyükşehir Spor Dairesi Kadın ve Aile Birim Sorumlusu Nagehan Malkoç hanıma şükranlarımızı sunuyorum” dedi.