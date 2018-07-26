2’si Rusya’ya 1’i Polonya’ya gidiyor

3-11 Ağustos tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan U-17 Milli Takımına davet edilen orta saha oyuncusu Ece Tekmen ve stoper Leyla İlter ile 23 Ağustos’ta U-19 Milli takımınınPolonya Milli takımı ile oynanacağı maç için Polonya’ya gidecek olan ofansif orta saha oyuncusu Helin Ataç, hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler.