3-11 Ağustos tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan U-17 Milli Takımına davet edilen orta saha oyuncusu Ece Tekmen ve stoper Leyla İlter ile 23 Ağustos’ta U-19 Milli takımınınPolonya Milli takımı ile oynanacağı maç için Polonya’ya gidecek olan ofansif orta saha oyuncusu Helin Ataç, hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler.
Bugün 12:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:43 TSİ )
2’si Rusya’ya 1’i Polonya’ya gidiyor
İlimiz kadın futbolunun parlayan yıldızları Ece, Leyla ve Helin, Ay yıldızlı formayı bir kez daha giyecek.
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Bugün 12:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz