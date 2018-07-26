Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı kalecileri Seda Bayram, Sude Nur Yolcu, Sultan Çağdaş ve Selin Yüce son derece sıkı çalışıyor. Aynı zamanda futbol hakemi olan Seda, kalecileri ablalık yaparken, Milli kaleci Sude Nur Yolcu “Bu sezon da kalemiz gole kapalı” mesajı verdi. Sultan ve Selin de, Hasan Alemdar gibi bir teknik adam ile çalıştıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade etti.
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
Bu kalecilere kim gol atabilir ki?
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı kalecileri Seda Bayram, Sude Nur Yolcu, Sultan Çağdaş ve Selin Yüce son derece sıkı çalışıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:45 TSİ - Spor
Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz