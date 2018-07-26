Bu kalecilere kim gol atabilir ki?

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün başarılı kalecileri Seda Bayram, Sude Nur Yolcu, Sultan Çağdaş ve Selin Yüce son derece sıkı çalışıyor. Aynı zamanda futbol hakemi olan Seda, kalecileri ablalık yaparken, Milli kaleci Sude Nur Yolcu “Bu sezon da kalemiz gole kapalı” mesajı verdi. Sultan ve Selin de, Hasan Alemdar gibi bir teknik adam ile çalıştıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade etti.